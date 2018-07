Primeiro-ministro Papandreou pede que gregos ajudem a evitar 'catástrofe'

Papandreou disse que o governo está lutando para cessar com o calote das dívidas, mas ainda existem desafios.

"Eu gostaria muito de garantir a todos uma solução imediata, uma vida melhor hoje", disse em entrevista que chegou às bancas da Grécia no sábado.

"Eu seria o homem mais feliz do mundo se eu pudesse fazer isso mas eu não posso e tenho o dever de ser honesto e dizer a verdade a cada cidadão grego", disse.

Na próxima semana, o parlamento deve aprovar medidas, incluindo cortes nas remunerações e pensões, além de milhares de demissões nos serviços públicos.

Os principais sindicatos gregos decidiram por uma greve de 48 horas que deverá fechar a maioria dos serviços do país. A greve está sendo organizada para coincidir com a data de votação no parlamento, na quarta-feira e na quinta-feira.