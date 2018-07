Primeiro-ministro pede a gregos para evitar quebra catastrófica

Falando ao parlamento grego, Papandreou disse que a Grécia estava numa encruzilhada crítica e que suas reservas estarão exauridas logo sem o aporte da parcela de 12 bilhões de euros da União Européia e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"As consequências de uma violenta insolvência ou da saída do euro seriam imediatamente catastróficas para as famílias, para os bancos e para a credibilidade do país", disse o primeiro-ministro ao parlamento.

Papandreou reformulou seu governo para impedir dissidências no partido governista depois que a saída de três deputados e protestos públicos ameaçaram o pacote de aumento de impostos, privatizações e corte de gastos acertado com os financiadores internacionais.

O primeiro-ministro disse que as entidades financeiras internacionais não estariam impressionadas pelas imagens de gregos divididos por conta das reformas. "Mostrar que estamos divididos não está nos ajudando de modo algum".

