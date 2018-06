Primeiro-ministro turco acusa candidato da oposição de corrupção

Mustafa Sarigul, o principal candidato da oposição para a prefeitura de Istambul, negou as acusações e as classificou como "propagandas desonrosas" no Twitter. Mais cedo, havia dito que as acusações tinham sido investigadas e arquivadas.

Erdogan apareceu na TV ao vivo, segurando cópias do que descreveu como um relatório preparado pelo próprio partido de Sarigul que segundo ele listava "impropriedades" durante o tempo em que foi prefeito do bairro de Sisli.

"Corrupção relativa à permissão de construção ocorreram. Centenas de milhões de liras de impropriedades foram conduzidas", disse Erdogan, citando as acusações do relatório.

(Por Ayla Jean Yackley