Primeiro-ministro turco pede apoio para frustrar 'trama' contra sucesso do país O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, pediu que a população o apoie na luta contra o que ele classificou como uma trama suja de elementos com ajuda do exterior para atingir "o pão em suas mesas, o dinheiro em seus bolsos e o suor de seus rostos".