Principal sindicato de Portugal convoca greve geral para 14/11

O governo de centro-direita anunciou, horas antes nesta quarta, os aumentos de impostos para atingir as metas orçamentárias estabelecidas como condições no acordo com a União Europeia e o FMI para receber um resgate de 78 bilhões de euros.

"Esse é um programa autêntico de agressão contra os trabalhadores e o povo... As consequência para os trabalhadores e suas famílias são brutais -- pobreza generalizada, piora drástica das condições de sobrevivência e da expectativa de vida", disse o CGTP em comunicado.

Greves anteriores convocadas pelos principais sindicatos do país nos últimos dois anos tiveram pouco impacto, mas os problemas têm aumentando nos recentes protestos contra um aumento planejado no imposto previdenciário, que o governo foi obrigado a desistir após enormes manifestações.

(Reportagem de Andrei Khalip)