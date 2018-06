Príncipe Charles, da Grã-Bretanha, compara Putin a Hitler

Durante uma turnê real ao Canadá, o príncipe de 65 anos disse a uma mulher judia que fugiu da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial que "Putin está fazendo quase o mesmo que Hitler", noticiou o jornal Daily Mail nesta quarta-feira.

O comentário de Charles, descrito por uma fonte da família real britânica como "bem-intencionado" e sem o propósito de se tornar público, teve ampla repercussão na mídia da Grã-Bretanha, país que tem criticado fortemente o apoio público dado por Moscou aos rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia.

De acordo com o Daily Mail, o príncipe Charles fez o comentário durante uma conversa com Mariane Ferguson, de 78 anos, que perdeu parentes no Holocausto, enquanto os dois conversavam em um museu de Halifax, no Estado canadense de Nova Escócia, onde ela trabalha como voluntária.

"Eu terminei de mostrar a exposição a ele e conversamos sobre meus antepassados e como eu vim para o Canadá", disse ela ao jornal.

"SINCERO"

"O príncipe então disse 'E agora Putin está fazendo quase o mesmo que Hitler.' Eu fiquei surpresa que ele tenha feito esse comentário, pois sei que eles (família real britânica) não deveriam dizer coisas desse tipo, mas foi algo muito sincero e honesto."

Uma porta-voz do gabinete de Charles disse que não comentavam sobre conversas privadas.

"Gostaríamos de ressaltar que o príncipe de Gales não faria um comunicado político público durante uma conversa privada", disse ela.

Tradicionalmente a família real britânica não externa opiniões políticas em público, já que a posição da realeza na chefia do Estado é uma mera formalidade constitucional. Durante seu longo reinado, a rainha Elizabeth nunca expressou opiniões pessoais do tipo.