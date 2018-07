Príncipe Charles supera William como favorito ao trono britânico

LONDRES - O príncipe Charles superou o filho William como favorito da população britânica à sucessão da rainha Elizabeth II no trono do Reino Unido, o que reverte as tendências anteriores, indica uma pesquisa publicada neste domingo pelo jornal "The Sunday Times".

Segundo o levantamento, realizado pelo instituto YouGov, a popularidade de Charles, primeiro na linha de sucessão à Coroa, se situa em 44%, contra 38% de seu filho primogênito, porcentagens exatamente reversas há duas semanas.

O "Sunday Times" aponta que o apreço dos cidadãos por Charles, de 63 anos, aumentou após suas aparições nos atos do Jubileu de Diamante - que lembra os 60 anos de reinado de Elizabeth II -, especialmente pelo emotivo discurso que pronunciou durante o show em homenagem à soberana na segunda-feira passada.

De acordo com a pesquisa, a popularidade do príncipe Philip, marido de Elizabeth II, também subiu, de 47% para 58%. O duque de Edimburgo, que neste domingo completa 91 anos, recebeu alta médica neste sábado após cinco noites internado no hospital por uma infecção de bexiga.

O mesmo levantamento constata que a monarquia britânica se beneficia, em geral, com as festas do Jubileu, e seu apoio entre o público sobe para 75%.

O Palácio de Buckingham informou que a rainha Elizabeth II, de 86 anos, recebeu 71 mil e-mails e 60 mil cartas de felicitações pelo 60º aniversário no trono.