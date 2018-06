Príncipe Harry e Meghan participam de homenagem ao aniversário da rainha

O príncipe Harry e Meghan Markle, nomeados duque e duquesa de Sussex após se casarem no mês passado, assistiram juntos pela primeira vez, neste sábado, 9, o tradicional desfile militar em homenagem ao aniversário da rainha Elizabeth II, evento conhecido como "Trooping the Colour".

Elizabeth II completou 92 anos em 21 de abril, mas, como manda a tradição real, os festejos públicos são todos os anos adiados para junho por causa do clima mais agradável nessa época do ano, facilitando para que milhares de britânicos saiam às ruas para comemorar a ocasião e assistir à parada militar que homenageia a soberana da realeza britânica.

As pessoas que compareceram à cerimônia, a maioria parentes de militares e outros cidadãos que compraram ingressos, acompanharam a chegada de Harry e Meghan em uma carroça à Horse Guards Parade de Londres, ex-sede do quartel-general do Exército britânico.

Meghan utilizou um vestido com os ombros descobertos de cor pêssego pálido de Carolina Herrera e chapéu Philip Treacy, enquanto o marido usou o habitual uniforme militar.

Em outra carroça estavam as esposas do príncipe Charles, Camilla, e do príncipe William, Kate Middleton, ambas de azul pastel, enquanto em uma terceira carruagem viajavam as princesas Beatrice e Eugenie, a condessa de Wessex, Sophie Rhys-Jone, e a filha Louise.

A expectativa é que mais tarde os membros da família real apareçam juntos à rainha na varanda do palácio de Buckingham para presenciarem as manobras aéreas dos aviões militares e acenarem à multidão.

Tradição real

O "Trooping the Colour" remonta ao século 17, quando os regimentos do Exército britânico desfilavam com suas bandeiras de diversas cores.

Em 1748, durante o reinado de George II, foi estipulado de forma pontual que a ocasião serviria para remarcar o aniversário do monarca e, a partir de 1760, com a ascensão ao trono de George III, se oficializou como uma celebração anual. / EFE