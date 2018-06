Protestos marcam parada da independência da Grécia

A parada militar anual, que celebra o levante grego de 1821, foi realizada sob medidas de segurança sem precedentes em Atenas para impedir a repetição de pequenos confrontos e interrupções em celebrações anteriores, quando manifestantes chamaram o presidente Karolos Papoulias de traidor.

Os protestos refletem a irritação da população com as duras medidas de austeridade impostas pelo governo para obter com seus credores internacionais os empréstimos de que precisava, e assim manter a economia de pé.