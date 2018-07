Putin caminha para uma vitória convincente na eleição russa

Argumentando que há irregularidades, opositores dizem que a votação está marcada por fraudes e distorções para ajudar o espião reformado da KGB retornar ao Kremlin depois de quatro anos como primeiro-ministro, prometendo aumentar os protestos após as eleições.

Mas a vitória de Putin não está em dúvida na votação pelas planícies congeladas, amplas faixas de territórios poucos habitados e centros bastante industrializados desde a costa do Pacífico até as fronteiras com a União Europeia.

Os primeiros sinais era de que o comparecimento às urnas poderia ser elevado. Autoridades afirmaram que mais de 30 por cento dos eleitores fizeram seus votos até o início da tarde do país, mais do que a eleição de 2008.