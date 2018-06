Putin culpa Ucrânia de obstruir investigação sobre queda de avião da Malaysia Airlines

Investigadores independentes tiveram pouco acesso aos destroços do voo MH17 no leste da Ucrânia, em território que é controlado por separatistas pró-Rússia que combatem as forças do governo ucraniano.

Putin fez os comentários em conversas com o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, nos bastidores de uma conferência da região Ásia-Pacífico realizada na China.

Najib pediu por maior acesso ao local do acidente, mas Putin rejeitou a sugestão de que os separatistas estavam atrapalhando as investigações.

“A referência de que o território do local do acidente é controlado pelos chamados separatistas pró-Rússia é totalmente infundada”, disse Putin.

“Não são eles, mas o lado oposto que está constantemente atacando o local com artilharia e não permite os trabalhos por lá”, disse ele, acrescentando que a Rússia apóia uma investigação total e imparcial sobre a queda do avião.

A aeronave caiu em 17 de julho em um voo de Amsterdã para Kuala Lumpur. A Ucrânia e países ocidentais acusaram os rebeldes de terem derrubado o avião com um míssil fabricado na Rússia, uma acusação negada por Moscou.

(Por Alexei Anishchuk)