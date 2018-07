Putin demite chefe do Estado-Maior em meio à escândalo de corrupção

Putin afastou o general Nikolai Makarov do cargo de principal general da Rússia e o substituiu pelo general Valery Gerasimov, o comandante das forças russas na turbulenta região da Chechênia.

A troca na cúpula das Forças Armadas do país, que é uma potência nuclear e tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, aconteceu rapidamente logo após a demissão abrupta do ministro de Defesa Anatoly Serdyukov, na terça-feira.

A mudança deixa claro que o novo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, está imediatamente deixando sua marca no ministério. Putin disse que Gerasimov foi escolha de Shoigu.

"Acho que o ministro escolheu um candidato adequado e espero que vocês trabalhem duro e de forma eficiente", disse Putin em uma reunião com Shoigu e Gerasimov.

Serdyukov foi substituído após o início de uma investigação sobre corrupção em uma companhia do Ministério da Defesa. Ele fez muitos inimigos no mundo político e militar, ao realizar reformas para modernizar as Forças Armadas.

Gerasimov era vice-chefe do Estado-Maior desde 2010, e é um veterano dos Exércitos soviético e russo. Ele também foi apontado como primeiro vice-ministro da Defesa em um decreto assinado por Putin.

