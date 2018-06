Putin diz que Estados Unidos jamais irão "subjugar" a Rússia

Os Estados Unidos querem subjugar Moscou, mas jamais conseguirão, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira.

“Eles não querem nos humilhar, querem nos subjugar, resolver seus problemas às nossas custas”, afirmou Putin ao final de uma reunião de quatro horas com seu principal grupo de apoio, o Fronte Popular.

“Ninguém na história jamais conseguiu fazer isso com a Rússia, e ninguém jamais conseguirá”, declarou, desencadeando uma onda de aplausos.

A fala dura do líder russo refletiu a tensão nos laços entre Moscou e Washington, que discordam profundamente sobre a crise na Ucrânia, na qual o Ocidente acusa a Rússia de incentivar e armar uma rebelião separatista.

Durante o encontro, Putin exortou repetidamente as empresas russas, incluindo os setores de agricultura e defesa, a ampliarem suas vendas aos mercados domésticos em vista das sanções ocidentais recíprocas causadas pela desavença sobre o conflito ucraniano.

Putin abordou uma variedade de questões no evento, desde a venda de medidores de glicemia a problemas de habitação, e enfatizou sua determinação em melhorar a economia, que sofre com as sanções.

(Por Denis Dyomkin)