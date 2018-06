Putin diz que resgate financeiro à Ucrânia não é contra a Europa

A Rússia concordou na terça-feira em comprar 15 bilhões de dólares em títulos da Ucrânia e em reduzir o preço que o governo ucraniano paga pelo gás russo, semanas após Kiev ter recuado de um acordo comercial com a União Europeia, o que provocou protestos contra o governo.

"Agora vemos que a Ucrânia está em uma situação difícil ... se realmente dizemos que eles são uma nação e povo fraternos, então devemos agir como familiares próximos e ajudar esta nação", disse Putin em entrevista coletiva.

"De nenhuma forma isso está relacionado com o Maidan (protestos no centro de Kiev) ou as negociações europeias com a Ucrânia", acrescentou.

Putin reiterou que a decisão de reduzir o preço do gás é temporária, mas que espera chegar a um "acordo de cooperação de longo prazo" no setor de energia.

Segundo alguns analistas, o resgate russo à Ucrânia é uma aposta feita num momento de fragilidade para a própria economia da Rússia, e que a decisão foi tomada por questões geopolíticas.

