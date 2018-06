Putin diz que serviços secretos russos devem lidar com "desafios modernos"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu neste sábado a melhoria dos serviços secretos russos para lidar com as “ameaças e desafios modernos”, em meio ao impasse do seu país com o Ocidente sobre a Ucrânia.

O comentário se deu numa carta de Putin a veteranos e atuais agentes dos serviços de segurança russos, no dia que Moscou tradicionalmente os homenageia.

"Eu enfatizo que as ameaças e desafios modernos requerem um aumento na eficiência de todo o sistema de serviços especiais domésticos”, afirmou Putin, de acordo com a carta divulgada pelo Kremlin.

As tarefas principais para os serviços russos são a luta contra o terrorismo internacional e “qualquer tentativa de serviços estrangeiros de afetar a Rússia e seus interesses políticos e econômicos”, disse ele.

A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções contra o país por conta do papel de Moscou na crise ucraniana.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)