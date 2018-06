Putin diz que tomará medidas firmes para garantir interesses no Ártico

Putin disse que os ativistas do Greenpeace presos por um protesto realizado em uma plataforma de petróleo no Ártico em setembro podem ter cumprido instruções para prejudicar os esforços da Rússia de explorar recursos energéticos no Ártico, sugerindo que governos podem estar por trás da ação.

O presidente, no entanto, não identificou quais países teriam interesse em impedir a Rússia de explorar o Ártico.

Entre os 30 ativistas do Greenpeace detidos pelo protesto no Ártico em setembro está a brasileira Ana Paula Maciel. O grupo foi solto da prisão após dois meses, e agora pode ser absolvido das acusações de vandalismo em decorrência de uma anistia aprovada na quarta-feira por parlamentares.

A prisão dos "30 do Ártico", como o Greenpeace chama o grupo de ativistas, motivou críticas do Ocidente e foi amplamente vista como um sinal de que Putin não irá tolerar qualquer tentativa de impedir a Rússia de explorar os recursos do Ártico.

