Putin e Merkel discutem possíveis passos para cessa-fogo na Ucrânia, diz Kremlin

Os dois líderes "discutiram... certas medidas que Rússia e Alemanha podem tomar para contribuir com um rápido desfecho para o conflito e o estabelecimento de um diálogo interno na Ucrânia", disse o Kremlin em comunicado.

Putin também disse a Merkel que a Rússia decidiu enviar o comboio de ajuda humanitária à Ucrânia, porque não poderia mais esperar Kiev conceder uma permissão. Ele também expressou preocupação com a escalada da violência no leste da Ucrânia, disse o comunicado do Kremlin.

(Reportagem de Alexei Anishchuk)