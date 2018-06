Putin e Merkel discutem sobre queda do avião e falam em paz

O presidente russo, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, concordaram no sábado sobre a necessidade de parar urgentemente as hostilidades no sudeste da Ucrânia e começar as negociações de paz, disse o Kremlin em um comunicado.

Os dois líderes também salientaram a importância de uma investigação completa e objetiva de todas as circunstâncias da derrubada de um avião Malaysia Airlines.

"Note-se que é de fundamental importância para retomar consultas no âmbito do grupo de contatos com representantes das regiões de protesto bem como a implementação da iniciativa da Rússia para a presença dos observadores da OSCE em dois postos de controle na fronteira russo-ucraniana" dissse o Kremlin.

(Reportagem de Maria Kiselyova)