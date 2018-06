Putin elogia escolha de ex-premiê norueguês para comandar Otan O presidente da Rússia, Vladimir Putin, saudou a escolha do ex-primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg como novo chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), dizendo ter "relações muito boas" com ele, mas afirmou caber ao Ocidente melhorar os laços.