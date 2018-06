Putin ordena aceleração da construção de nova base espacial russa O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta terça-feira a aceleração da construção de uma base de lançamento espacial no extremo leste russo, que segundo ele tem o potencial de romper a dependência do país do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e lançar futuras missões à Lua e Marte.