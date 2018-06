Putin ordena que tropas russas retornem de treinamento próximo à Ucrânia

A retirada das tropas veio antes de uma reunião prevista entre Putin e o ucraniano Petro Poroshenko, em Milão, na próxima semana.

O Kremlin disse que o presidente russo havia encontrado seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

"O ministro havia informado ao Comandante Supremo sobre a conclusão do período de treinamento", disse um comunicado no site do Kremlin.

"Depois do relatório, Putin ordenou o retorno das tropas para as suas bases permanentes. No total, 17.600 soldados militares foram treinados nos campos de tiro da região de Rostov, no verão."

A agência de notícias russa RIA Novosti, citando o Ministério da Defesa, disse que as tropas já começaram a retornar.

(Por Vladimir Soldatkin)