Putin pede a rebeldes pró-Rússia para permitir saída de militares da Ucrânia O presidente russo, Vladimir Putin, pediu a rebeldes pró-Rússia que façam um corredor humanitário no leste da Ucrânia para que as tropas do governo ucraniano, que estão cercadas, deixem o campo de batalha, informou o Kremlin em um comunicado na sexta-feira (horário local).