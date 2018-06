Putin pede fim de 'derramamento de sangue' na Ucrânia em telefonema a Hollande

A ligação telefônica, iniciada pelo lado francês, segundo o Kremiln, antecede reunião agendada entre os dois para o dia 5 de junho, em Paris, o primeiro encontro de Putin com um líder ocidental desde a anexação da Crimeia.

A Rússia está em desacordo com líderes ocidentais e Kiev sobre a Crimeia e alegações de que estaria estimulando as rebeliões entre a população que na maioria tem o russo como língua na região leste da Ucrânia. Os conflitos seguem protestos que derrubaram em fevereiro o então presidente Viktor Yanukovich, aliado de Moscou.

"Putin assinalou a necessidade de as autoridades em Kiev interromperem imediatamente a violência e o derramamento de sangue e iniciar um diálogo direto entre Kiev e os representantes das regiões ao sudeste do país", disse o Kremlin em comunicado.

O comunicado confirmou ainda que Putin deve participar do 70º aniversário dos desembarques do Dia D durante a Segunda Guerra Mundial na Normandia, França, onde se juntará a outros líderes estrangeiros, incluindo o presidente eleito da Ucrânia, Petro Poroshenko, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a chanceler alemã, Angela Merkel.

Embora Putin tenha frequentemente conversado com chefes de Estado e de Governo por telefone desde o início da crise na Ucrânia, o último encontro com um líder ocidental ocorreu durante as Olimpíadas de Inverno em Sochi, em fevereiro.

(Reportagem de Alissa de Carbonnel)