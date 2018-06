Putin promete unidade em retorno ao Kremlin

MOSCOU - Vladimir Putin tomou posse como presidente da Rússia nesta segunda-feira, 7, e fez um apelo amplo por unidade, no início de um mandato de seis anos em que enfrentará a dissidência crescente, problemas econômicas e adversidades políticas.

Putin, de 59 anos, fez o juramento com sua mão direita sobre a Constituição russa numa cerimônia cheia de pompa na antiga sala do trono do Kremlin, diante de 2.000 dignitários que aplaudiram cada passo do presidente sobre o tapete vermelho.

Do lado de fora dos muros vermelhos do Kremlin, a polícia observava atentamente homens e mulheres dentro de cafés usando a fita branca que simboliza um movimento de protesto contra Putin. No domingo, mais de 400 pessoas foram detidas durante manifestações.

"Vamos atingir os nossos objetivos se formos um povo único e unido, se defendermos nossa pátria amada, fortalecermos a democracia russa, os direitos e liberdades constitucionais", disse Putin num discurso de cinco minutos após tomar posse.

"Vou fazer tudo que puder para justificar a confiança de milhões dos nossos cidadãos. Considero esse o significado da minha vida e minha obrigação de servir à pátria e ao nosso povo."

O ex-espião da KGB ainda será abençoado pelo chefe da Igreja Ortodoxa Russa antes de uma recepção de gala.

Apesar de ter permanecido como principal liderança russa durante os últimos quatro anos, período em que foi o primeiro-ministro, Putin agora retoma o papel formal de chefe de Estado.

Seu aliado Dmitry Medvedev assumiu a Presidência em 2008, após oito anos de Putin como presidente.