O presidente russo, Vladimir Putin, discutiu com seu Conselho de Segurança nesta segunda-feira uma potencial cooperação com outros países na luta contra o grupo Estado Islâmico, disse um porta-voz do Kremlin, segundo agências de notícias russas.

"Os membros permanentes do Conselho de Segurança trocaram opiniões sobre as possíveis formas de cooperação com outros parceiros sobre um plano para combater o Estado Islâmico no âmbito da lei internacional", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência Interfax. Ele não mencionou quem seriam os parceiros.

(Reportagem de Thomas Grove)