Putin se encontrará com Hollande em Paris para discutir crise ucraniana

Um assessor de política externa do Kremlin disse nesta quarta-feira que as conversações serão realizadas no Palácio do Eliseu, em Paris, na véspera dos eventos de celebração na cidade francesa de Deauville do desembarque dos aliados na Normandia, na Segunda Guerra Mundial.

Putin, o presidente dos EUA, Barack Obama, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, são todos esperados em Deauville, mas o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, não mencionou a presença de outros líderes no encontro em Paris.

Ushakov disse que as conversações com Hollande abrangeriam "questões fundamentais bilaterais e internacionais, incluindo a crise na Ucrânia". Ele não deu mais detalhes.

(Reportagem de Alexei Anishchuk)

((Tradução Redação São Paulo; 5511 5644-7731)) REUTERS MTS