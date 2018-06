Putin, sob pressão sobre Ucrânia, pode pular evento do G20, diz fonte O presidente russo, Vladimir Putin, planeja pular uma sessão de trabalho na reunião do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, e antecipar a sua partida, disse uma autoridade russa que viaja com Putin, depois que ele ficou sob pressão de líderes ocidentais sobre a crise na Ucrânia.