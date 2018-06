Putin visita a Crimeia pela primeira vez desde anexação

Segundo a assessoria de imprensa do Kremlin, Putin viajou para a Crimeia depois de presidir a parada anual do Dia da Vitória em Moscou, que marca o aniversário do triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Ele deve comparecer a uma parada militar e outros eventos relacionados ao aniversário do fim da guerra na Crimeia. Este ano se celebra também o 70º aniversário da batalha pela qual o Exército Vermelho retomou o controle da Crimeia, península que fica no Mar Negro e que estava em poder dos nazistas.