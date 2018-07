Quase 1 em cada 4 gregos estava desempregado em junho

A taxa de desemprego chegou a 24,4 por cento, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo serviço de estatísticas Elstat. No mês anterior, o índice revisado era de 23,5 por cento.

Com isso, o desemprego na Grécia está apenas uma fração atrás do registrado na Espanha, que detém o pior índice da zona do euro e alcançou no trimestre encerrado em junho a taxa de 24,6 por cento, segundo dados do governo espanhol.

Um total de 1,2 milhão de gregos estava sem trabalho em junho --um aumento de 42 por cento em relação ao mesmo mês no ano anterior.

