Quatro pessoas morrem em incêndio em uma residência na França

PARIS - Dois irmãos e dois bombeiros morreram na madrugada deste domingo, 07, no incêndio de uma casa na localidade de Estrée Blanche, no norte da França, no qual também ficaram feridos em estado grave a mãe dos jovens e um outro bombeiro.

Segundo a prefeitura local, o fogo começou por causas ainda não determinadas em uma moradia da cidade, que fica a meio caminho entre as cidades de Arras e Calais.

Após o alerta de um vizinho, equipes de bombeiros de vários quartéis chegaram ao local e dois deles, de 21 e 32 anos, tentaram entrar na casa, mas sofreram um choque térmico por causa das chamas.

Um terceiro bombeiro tentou ajudá-los e ficou gravemente ferido. Não se pôde fazer nada para salvar os dois primeiros.

O casal que vivia na casa foi resgatado com ferimentos - sobretudo a mãe, que sofreu queimaduras - mas os dois filhos, uma menina de 16 anos e um jovem de 22, foram encontrados mortos.

O ministro do Interior, Gérard Collomb, manifestou sua "imensa tristeza" com a notícia em um comunicado, e disse que foi iniciada uma investigação. /EFE