Quatro turistas americanas são atacadas com ácido na França

Quatro turistas americanas foram atacadas com ácido neste domingo, em uma estação de trem em Marseille, na França. De acordo com a polícia local, uma mulher de 41 anos foi presa suspeita pelo ataque.

Duas das mulheres atacadas sofreram danos no rosto e em uma delas há suspeita de lesão no olho. Todas as vítimas, que aparentavam ter por volta de 20 anos, foram encaminhadas ao hospital, duas em estado de choque.

Investigadores afirmaram que a agressora não fez nenhuma declaração extremista ou proferiu palavras de ordem durante o ataque. Apesar de não haver sinais de que tenha sido um ataque terrorista, a polícia considera precoce descartar esta possibilidade.

Um porta-voz da embaixada dos Estados Unidos em Marseille já entrou em contato com as autoridades francesas, mas ainda não se pronunciou sobre o caso. As identidades das vítimas não foram reveladas./COM INFORMAÇÕES DA AP