Queda de avião mata pelo menos 32 pessoas na Rússia

Atualizado às 16h

Moscou, 2 - Um bimotor ATR-72 com 43 pessoas a bordo caiu na Sibéria matando pelo menos 32 pessoas, informou nesta segunda-feira o Ministério para Situações de Emergência da Rússia.

A aeronave, um turboélice bimotor de fabricação franco-italiana era operado pela UTair e decolou do aeroporto de Roschino, perto de Tyumen, em direção a Surgut (também na Sibéria), caindo em um campo nevado, de acordo com o ministério.

Segundo as agências russas, o avião desapareceu dos radares pouco depois de decolar, caindo cerca de 40 quilômetros distante do aeroporto de onde partiu, às 7h50 locais de segunda-feira (22h50 de domingo no horário de Brasília).

Havia 39 passageiros e quatro tripulantes a bordo, informou um porta-voz do ministério à agência de notícias Interfax. Segundo a agência, ainda não estão claras as causas do acidente. A UTair divulgou uma lista dos ocupantes da aeronave e, segundo a Interfax, não há estrangeiros.