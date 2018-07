Rebeldes curdos matam 26 soldados turcos; país promete retaliar

Militantes curdos mataram 26 soldados turcos perto da fronteira com o Iraque nesta quarta-feira, disseram autoridades da Turquia, em um dos ataques mais fatais desde que os rebeldes pegaram em armas contra o Estado turco três décadas atrás. O presidente turco, Abdullah Gul, prometeu retaliar.

Comandos turcos cruzaram a fronteira, entrando de 3 a 4 quilômetros no norte do Iraque em perseguição aos rebeldes depois dos ataques nas cidades de Cukurca e Yusekova, na província de Hakkari, disseram fontes militares. Pelo menos 16 soldados também ficaram feridos na investida dos insurgentes.

Houve combates esporádicos entre as tropas e os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na área de fronteira, enquanto helicópteros armados sobrevoavam a região.

A mídia turca informou que aviões do país levantaram voo de uma base perto da cidade de Diyarbakir. Em outras ocasiões em que houve ataques contra alvos turcos, os militares bombardearam em represália redutos dos rebeldes curdos no norte do Iraque.

Numa demonstração da gravidade da situação, o primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, cancelou uma visita ao Cazaquistão e convocou uma reunião de emergência com os ministros do Interior e da Defesa, bem como os chefes da inteligência e principais generais.

O presidente da Turquia, Abdullah Gul, disse que a retaliação pelos ataques contra os soldados turcos seriam "muito grandes".