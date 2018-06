Rebeldes da Ucrânia podem aceitar trégua para trabalho de resgate em local de queda de avião Separatistas pró-Rússia podem concordar com um cessar-fogo de dois a três dias no leste da Ucrânia para permitir que seja feito o trabalho de resgate no local da queda do avião da Malásia abatido, disse nesta quinta-feira a agência de notícias da Rússia RIA, citando um líder rebelde.