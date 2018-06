Rei Juan Carlos assina lei de abdicação e põe fim a reinado na Espanha

A lei foi assinada na Sala de Colunas do Palácio Real e participaram da cerimônia a rainha Sofia, os futuros reis, Felipe e Letizia, as filhas do casal, as infantas Leonor e Sofia, além das principais autoridades espanholas.

Depois da leitura da lei, que foi redigida especialmente após o anúncio da abdicação do rei em 2 de junho, o monarca-- mancando devido aos seus últimos problemas de saúde-- e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, assinaram a norma que será publicada na quinta-feira.

Um Juan Carlos visivelmente emocionado recebeu uma longa ovação do auditório em pé, depois de cumprimentar carinhosamente a sua mulher, Sofia, e abraçar o filho.

Juan Carlos 1º, de 76 anos, manterá oficialmente a coroa até quinta-feira pela manhã, quando Felipe 6º, de 46 anos, será proclamado rei em uma sessão conjunta do Congresso.

Juan Carlos não participará do evento, mas estará mais tarde na recepção que os novos monarcas oferecerão no Palácio Real.

(Reportagem de Teresa Medrano)