Repórter russo é morto em bombardeio no leste da Ucrânia

Igor Kornelyuk, de 37 anos, morreu no hospital depois de ficar sob fogo de combates pesados ??que começaram durante a noite, quando as forças do governo fizeram um ofensiva para entrar na principal cidade da província mais oriental da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, segundo a reportagem.

"Ele ficou gravemente ferido em um ataque de morteiro", disse o canal em seu website. "O destino do operador de som Anton Voloshin é desconhecido."

O Ministério das Relações Exteriores russo disse que a morte de Kornelyuk demonstra a "natureza criminosa" da operação militar da Ucrânia contra os rebeldes pró-Rússia e pediu que as autoridades em Kiev abram uma investigação.

O barulho de artilharia pesada é audível em imagens tremidas do cinegrafista Viktor Denisov, que sobreviveu ao ataque em uma barreira rebelde onde eles estavam filmando.

Quando a fumaça se dissipa, é possível ver um combatente arrastando um homem ferido para o mato, fora da estrada.

"Eu tive sorte", Denisov disse ao site russo LifeNews. "Uma das bombas caíu sobre eles ... Eu corri para o outro lado, quando a área ficou sob fogo."