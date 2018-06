Restos humanos são encontrados em suposta vala comum na Sérvia

Mais de 14 anos após o fim da guerra, as autoridades do Kosovo têm pressionado a Sérvia para continuar procurando corpos em seu território que podem ter sido transferidos por forças sérvias na tentativa de encobrir assassinatos da maioria albanesa no Kosovo.

"Por muitos anos, temos cooperado com informantes e eles nos disseram que pode haver mais de 250 corpos, eles até mencionam que pode haver 400 corpos", disse o chefe da comissão estatal de pessoas desaparecidas do Kosovo, Prenk Gjetaj.

Cerca de 10.000 pessoas devem ter morrido na repressão policial e do Exército sérvio na rebelião étnica albanesa em sua antiga província, que foi interrompida quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou ataques aéreos contra a Sérvia, em 1999.

A maioria das vítimas era albanesa. Mais de 1.700 pessoas ainda estão desaparecidas.

O inquérito que levou à descoberta dos restos humanos foi um esforço conjunto do Kosovo, da Sérvia e da Eulex, a missão policial e de Justiça da União Europeia no Kosovo.

Autoridades do Kosovo e da Sérvia devem se reunir em breve para discutir como proceder com novas escavações. O gabinete do promotor de crimes de guerra em Belgrado não quis comentar.

Os restos mortais foram encontrados depois que escavadeiras removeram o pavimento de concreto no pátio de uma empresa de manutenção de estradas em Rudnica, no sul da Sérvia, perto da fronteira com o Kosovo.

Gjetaj não disse quantos corpos foram encontrados, mas que um grande edifício de escritórios no local teve que ser destruído durante a escavação.

Se confirmada, seria a sexta vala comum encontrada desde 2000. A maior, contendo os corpos de mais de 800 albaneses do Kosovo, foi encontrada em 2001 em um campo de treinamento policial fora de Belgrado.

O Kosovo declarou a independência da Sérvia em 2008, mas as relações com a Sérvia só começaram a se normalizar no ano passado, depois que a UE intermediou um acordo para integrar a maioria sérvia do norte com o resto do Kosovo. Em troca, a UE disse que a Sérvia poderia começar as negociações para entrar no bloco, um processo que deve começar em janeiro.

(Reportagem de Fatos Bytyci)