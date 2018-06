Revoltados com crise, gregos votam em eleições decisivas

A grande questão das primeiras eleições gerais na Grécia desde que o país detonou uma grande crise na Europa no fim de 2009 é se ele manterá os termos do impopular resgate da União Europa (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou se tomará um caminho que pode fazê-lo deixar o euro.

As urnas abriram às 7h locais (1h em Brasília) e fecharão às 19h (13h de Brasília), com muitos eleitores deixando para se decidir nos últimos minutos.

A primeira parcial deve sair imediatamente depois que a votação acabar, mas pode ser necessário esperar algumas horas para o resultado final ou até mesmo para um panorama mais claro, tendo em vista o complexo sistema eleitoral, que dá um bônus de 50 assentos para o partido em primeiro lugar.

(Por Lefteris Papadimas e Ingrid Melander)