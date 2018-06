Rússia ainda tem cerca de 1.000 soldados na Ucrânia, diz Otan

A Rússia ainda tem cerca de 1.000 soldados no leste da Ucrânia, disse um militar da Otan nesta quinta-feira, lançando dúvidas sobre relatos de que houve uma redução das forças russas na região.

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmou na quarta-feira que tinha informações de que 70 por cento dos soldados russos que estavam na Ucrânia haviam sido transferidos para o outro lado da fronteira.

"A redução relatada das tropas russas no leste da Ucrânia seria um bom primeiro passo, mas ainda não temos informação sobre isso. O fato em questão é que ainda existem cerca de 1.000 soldados russos no leste da Ucrânia, com quantidade substancial de equipamentos militares, e cerca de 20.000 soldados na fronteira da Rússia com a Ucrânia", disse um encarregado da área militar na Otan.

A Otan tinha dito na semana passada que, segundo suas estimativas, havia milhares de soldados de combate russos na Ucrânia.

(Reportagem de Adrian Croft)