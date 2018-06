Rússia anuncia 1º lançamento espacial tripulado no seu território

Falando por videoconferência do Cosmódromo de Vostochny, que está sendo construído na região de Amur, no extremo leste da Rússia, Putin disse esperar que o local seja usado também pelos Estados Unidos e a Europa, uma declaração que valoriza a cooperação internacional, no dia do 52º aniversário da pioneira ascensão de Yuri Gagárin ao espaço, que desencadeou a corrida espacial da Guerra Fria. A data é celebrada na Rússia como o Dia da Exploração Espacial.

"Quero cumprimentar a tripulação neste feriado", disse Putin. "Estes não são apenas cumprimentos, são cumprimentos da construção do nosso futuro."

A Rússia espera que a plataforma, perto da fronteira com a China, rivalize com seu atual local de lançamento, o Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, cujo arrendamento a Moscou é motivo de polêmica desde a dissolução da União Soviética, em 1991.

Desde que a Nasa aposentou seus ônibus espaciais, no ano passado, foguetes russos lançados de Baikonur são a única forma de levar tripulantes à Estação Espacial Internacional, que paira a 400 quilômetros de altura sobre a Terra.

A Nasa paga pelo serviço, mas os custos de manutenção e aluguel de Baikonur correm por conta da Rússia.

Putin, que busca restaurar a credibilidade do programa espacial russo após algumas falhas constrangedoras em lançamentos de foguetes, disse que o novo cosmódromo estará pronto para lançar voos não-tripulados em 2015, e os tripulados em 2018.

"Está claro que a Rússia do século 21 deve preservar seu status como importante potência espacial", disse o presidente, oferecendo o local para o uso de outros países. "O espaço é uma esfera de atividade que nos permite esquecer todas as difíceis relações internacionais ... sem pensar nos problemas, e sim no futuro."

Putin informou que o mercado dos lançamentos espaciais pode saltar dos atuais 300-400 bilhões de dólares para 1,5 trilhão até 2030. Ele disse também que a abertura do novo local não implicará a desativação de Baikonur, cujo contrato de cessão à Rússia vai até 2050, ao custo anual de 115 milhões de dólares. Putin disse que a base cazaque está "fisicamente antiquada".