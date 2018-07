Rússia anuncia apreensão de material radioativo que ia para Irã

O serviço afirmou em comunicado que os testes mostraram tratar-se de isótopos radioativos que poderiam ser obtidos somente como "resultado de operações em reator nuclear".

De acordo com o comunicado, o material provocou o acionamento de um alarme no sistema de controle de radiação do aeroporto. Ao revistarem a bagagem os funcionários encontraram 18 peças de metal radioativo colocadas em invólucros individuais de aço.

Uma porta-voz da alfândega do aeroporto de Sheremetyevo disse por telefone que o material tinha sido identificado como Sódio-22, mas ela não deu mais detalhes.

O Sódio-22 é um isótopo radioativo que pode ser usado em equipamentos médicos.

