Rússia aumenta fornecimento de armas às forças de Assad Nas últimas semanas, a Rússia intensificou o fornecimento de equipamentos militares à Síria, incluindo veículos blindados, aviões e bombas teleguiadas, encorajando o presidente Bashar al-Assad no momento em que a luta entre os próprios rebeldes enfraqueceu a insurgência contra ele, disseram fontes com conhecimento do assunto.