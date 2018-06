Rússia condena novas sanções dos EUA, diz que Washington voltou à Guerra Fria

"Nós condenamos firmemente a série de medidas anunciada na tentativa de colocar pressão com sanções sobre Moscou", disse o vice-chanceler Sergei Ryabkov em comentários publicados no site do ministério.

"Sanções extraterritoriais unilaterias são, por natureza, ilegítimas. Elas não apenas falham em corresponder às normas de interação civilizada entre Estados... elas contradizem as exigências do direito internacional", afirmou Ryabkov.

(Por Steve Gutterman)