Rússia critica avaliação dos EUA sobre acordo em relação à Ucrânia

O Ministério de Relações Exteriores acusou os EUA de tentar encobrir o uso da força por parte do governo ucraniano contra manifestantes nas províncias do leste do país que falam em sua maioria o russo.

"As autoridades norte-americanas fizeram ultimatos e tentaram nos ameaçar com novas sanções, o que é completamente inaceitável", disse o ministério em um comunicado.

Acordo assinado na quinta-feira determinava, entre outras coisas, o desarmamento de grupos armados ilegais e o fim de ocupações em prédios públicos no leste da Ucrânia. Separatistas pró-Rússia rejeitaram o acordo.

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse que a reunião em Genebra entre Rússia, Ucrânia e potências ocidentais era promissora, mas que Washington e seus aliados estavam preparados para impor mais sanções à Rússia se a situação não melhorar.

A Rússia descreveu a posição de Washington como unilateral e disse estar "desapontada" com os comentários feitos após as negociações. O acordo é considerado o melhor sinal de esperança para resolver o pior confronto desde a Guerra Fria.

"A culpa da crise ucraniana e seu agravamento atual é exageradamente colocada nas costas da Rússia", disse o ministério.

"O lado norte-americano mais uma vez tenta de forma teimosa encobrir as ações adotadas pelas autoridades de Kiev, que iniciaram uma repressão violenta contra manifestantes no sudeste que estão expressando sua indignação legítima sobre as violações dos seus direitos."

(Por Alissa de Carbonnel)