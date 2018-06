Rússia critica expansão de investigações da ONU sobre armas na Síria

A Rússia, que tem usado sua influência como um Estado com poder de veto no Conselho de Segurança para diminuir a pressão ocidental sobre a Síria, diz que a investigação da ONU anunciada no mês passado deve focar-se nas alegações do governo sírio de que rebeldes usaram armas químicas próximo a Aleppo.

Países ocidentais querem que outras duas reclamações de rebeldes sobre o uso de tais armas também sejam investigadas. A oposição síria disse que o governo do presidente Bashar al-Assad realizou os três ataques alegados.

Em declaração, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia expressou neste sábado irritação com a carta que diz que o Secretariado da ONU afirmou ao governo sírio que pretende ampliar a investigação para além do incidente perto de Aleppo no final de março.

