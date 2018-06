Rússia desloca mísseis Iskander para Kaliningrado, dizem jornais A Rússia deslocou mísseis Iskander com alcance de centenas de quilômetros para seu enclave de Kaliningrado, no Mar Báltico, o qual faz fronteira com a Polônia e a Lituânia, países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), informou nesta segunda-feira o jornal pró-Kremlin Izvestia.