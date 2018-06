Rússia diz a EUA que Kiev deve cessar operação no leste da Ucrânia O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira ao secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que o governo ucraniano deve cessar a sua operação militar e concordar com um cessar-fogo com os separatistas, informou seu ministério.