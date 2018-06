Rússia diz ao Ocidente que Kiev precisa cumprir compromissos

Em uma ligação telefônica, Lavrov pediu ao secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que "influencie Kiev a não deixar que exaltados provoquem um conflito sangrento, e impulsione a liderança atual da Ucrânia a cumprir suas obrigações incansavelmente".

A declaração russa foi emitida logo após o Departamento de Estado dos EUA dizer que Kerry, em ligação telefônica a Lavrov, exortou à Rússia que ajude a implementar o acordo alcançado na quinta-feira entre a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia.

Separatistas pró-russos no leste da Ucrânia têm ignorado os pedidos do acordo para que desocupem edifícios. Mas a mensagem de Lavrov foi a de que a responsabilidade recai sobre o governo de Kiev e do Ocidente para implementar o acordo e acalmar a tensão na Ucrânia.

Ele disse a Kerry que o acordo foi ameaçado pela "incapacidade e falta de vontade das autoridades de Kiev para colocar fim aos atos violentos de ultranacionalistas e acabar com prisões e libertar ativistas do movimento de protesto no sudeste da Ucrânia".

Em uma conversa em separado com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, Lavrov "destacou a necessidade para o cumprimento rigoroso e abrangente dos pontos da declaração de Genebra por parte das autoridades em Kiev", disse o comunicado.

(Texto de Steve Gutterman)