Rússia diz estar disposta a trabalhar com FMI e UE para ajudar Ucrânia O ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, disse na quinta-feira ao secretário do Tesouro norte-americano, Jack Lew, que a Rússia está preocupada com a dívida da Ucrânia pelo gás natural russo, mas que o governo de Moscou está disposto a trabalhar com parceiros internacionais para fornecer ajuda financeira a Kiev.