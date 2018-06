Rússia diz que a Ucrânia tem de renovar o cessar-fogo e interromper operação militar

"Nós exigimos que as autoridades ucranianas se abstenham de bombardear vilarejos e cidades civis do próprio país e retomem um autêntico, e não um falso, cessar-fogo para salvaguardar as vidas do povo", disse o Ministério de Relações Exteriores em um comunicado.

O Exército da Ucrânia lançou ataques aéreos e ofensivas com artilharia contra os rebeldes nesta terça-feira, disse um porta-voz militar, depois que o presidente Petro Poroshenko disse que não iria renovar o cessar-fogo que expirou na manhã de segunda-feira.

(Reportagem de Katya Golubkova e Gabriela Baczynska)